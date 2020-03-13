面板今年以來品牌廠回補庫存、韓國業者逐步退出LCD市場，且受疫情影響材料短缺，讓品牌廠備貨需求提前到上半年，使大尺寸面板價格在3月上旬還是呈現維持上漲態勢。但新冠疫情成為全球流行病，歐美地區影響擴大，歐洲各國陸續採取封城、美國發布緊急狀態，也出現NBA球星染疫，停止所有NBA賽事，東京奧運並傳出延後聲音，原本寄望東奧及歐洲盃能拉抬整機需求，但如果全球體育賽事受疫情影響，恐怕打亂品牌廠的出貨計畫。

2019年底部分面板廠降低產能利用率，且電視業者庫存水位偏低，今年初開始回補庫存，因新冠肺炎使大陸面板供應添加不確定性，且面板業者的原物料成本及物流成本皆上升，面板廠商議價能力大增，而韓國面板廠陸續退出LCD 面板報價漲勢高於預期，3月供給持續緊俏，價格維持上漲態勢，面板價格漲勢在第1季有提前現象。

不過，原本預期今年在東奧、歐洲盃等大型體育賽事能進一步刺激電視需求，但日奧組委員首鬆口若疫情影響東京奧運可延後1到2年，美國總統川普也建議東京奧運該延一年的看法，讓東奧能否如期舉行，還是未定之數。

而歐洲足球賽球員不斷傳出感染疫情，歐洲「重災區」義大利早早就宣布義甲延賽，最新的消息指出，近日在歐洲進行的歐冠、歐聯都受到疫情影響，將暫停賽事。NBA也因為肺炎無限期停賽，粗估損失超過151億元，若全球這些大型體育賽事陸續發生球員感染而停賽，對於電視銷售動能恐怕帶來衝擊。

此外，面板業界也擔心，如果東京奧運取消，品牌廠態度勢必會轉趨保守，而且考量疫情影響消費，恐將全面下修今年出貨預估，全年電視出貨成長率也將轉為負數。

另一方面，美國發布緊急命令，歐洲各國封城，全球進入鎖國時期，國際股市也持續崩跌，全球主要國家經濟成長率紛紛下修，勢必消費力將減弱，是並影響對電視的需求。

友達董事長彭（又又）浪就表示，現在看來亞洲的疫情似乎慢慢控制下來，業界對於如何應對也逐漸摸索出方向，對於供應面的影響似乎會逐漸降低。但是現在疫情在歐美發酵，後續對於各地消費面的衝擊會逐漸浮現，更要持續關注。

此外，為了持續推動大陸發展高科技產業的企圖心，大陸面板大廠京東方與華星光電獲得大陸的特別許可，可以從設於武漢的工廠向外送交產品。京東方在武漢的10.5代廠剛剛量產，華星光電在武漢則有兩個生產據點，大陸在面板市場的占比於2019年首次超過50％，這些大廠的產出，仍影響今年面板業的供需結構。不過，短期雖然獲得官方特許，因復工人力的問題，實際產能則還要觀察。

(時報資訊)