吳宗憲牌吸塵器貨車被撞翻 台65車流回堵1.1公里 18:032020/03/13 中時 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翻覆的廂型車上印有「德國海豚」4字。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水泥車與廂型車發生碰撞。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) 今下午5時許，台65北上2.7公里新莊路段，一輛大卡車與廂型車發生碰撞，造成廂型車翻覆在中線車道，但仔細一看，廂型車上竟印有「德國海豚」4字，正巧是藝人吳宗憲投資之吸塵器品牌，據悉，廂型車駕駛自行爬出後，消防人員立即為他包紮，但他拒絕前往醫院治療，目前警方正進行事故排除、交管，僅有外側一線能夠通行，車流回堵近1.1公里。 (中時 ) #廂型車 #公里 #車流 #吳宗憲 #吸塵器 也許您會感興趣 推薦閱讀 畢業求爸低調點 吳宗憲直接上台嚇壞吳姍儒 14:292020/03/11 娛樂 吳姍儒接棒《2分之一強》吳宗憲將站台 04:102020/03/12 娛樂新聞 床寢防疫滿額贈吸塵器 04:102020/03/12 時尚消費 憲哥又怎麼了？小燈泡媽槓吳宗憲：請您自律 18:042020/03/12 娛樂 吳宗憲親吐「不知足」原意 無奈「珍惜擁有」遭曲解 23:002020/03/12 娛樂 吳宗憲吐憂鬱症因「不知足」 女星：有誰想要生病 08:212020/03/13 娛樂 吳宗憲反擊「沒看大熱門」王婉諭半夜PO文回應了 09:382020/03/13 娛樂 吳宗憲10年前就虧「不知足才得憂鬱」 蔡依林張大眼高EQ這樣回 12:272020/03/13 娛樂 開直播親吐「不知足」原意後 吳宗憲今再發文！ 14:152020/03/13 娛樂 吳宗憲嗆憂鬱症不知足 命理師憶發病嘆：不是這樣的 17:002020/03/13 娛樂 社會熱門新聞 女騎士閃併排貨車 遭撞當場上下半身分離 - 社會 F乳蔡宜芳被整合 細數台灣名人沉浮摩鐵文化 - 社會 偷情鐵證！蔡宜芳走進摩鐵前的中午…甜蜜PO文「進了我…」 - 社會 金山情侶陳屍住處明顯腐爛 現場留3紙：忘不了前妻 - 社會 基隆0確診破功 1新冠肺炎疑為英國返台女 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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