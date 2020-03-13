水泥車與廂型車發生碰撞。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

今下午5時許，台65北上2.7公里新莊路段，一輛大卡車與廂型車發生碰撞，造成廂型車翻覆在中線車道，但仔細一看，廂型車上竟印有「德國海豚」4字，正巧是藝人吳宗憲投資之吸塵器品牌，據悉，廂型車駕駛自行爬出後，消防人員立即為他包紮，但他拒絕前往醫院治療，目前警方正進行事故排除、交管，僅有外側一線能夠通行，車流回堵近1.1公里。

(中時 )