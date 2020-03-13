苗北藝文中心因應新型冠狀病毒疫情，演出活動異動列表。（苗北藝文中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗北藝文中心因應防疫表演場次調整。（巫靜婷攝）

新冠肺炎疫情不僅衝擊民眾到室內看表演的意願，連帶影響各藝文中心的營運，3月初澳洲籍音樂家驚傳確診後，表演團體避免群聚感染，紛紛取消或延期演出，少了場租收入，苗北藝文中心藝術總監林佳瑩坦言，相較去年同時期，營運方面的確面臨挑戰。

苗北藝文中心2018年9月獲文化部核准，轉型成為地方層級的「行政法人」，受苗栗縣政府監督，授權董事會議定組織發展方向，並聘任藝術總監統籌整體營運執行，重新定位場館是以公眾為對象、為公益而經營，服務與績效為導向，執行公共任務的地方藝文場館。

苗北藝文中心成立9年來，每年推出近200場大、小型表演及展出節目，其中超過一半是售票演出，帶動苗栗縣藝文賞析之風氣，不過今年新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾不願參加室內活動，表演團體也避免群聚感染，暫緩原定的演出，使得苗北藝文中心上半年的場租收入減少。

藝術總監林佳瑩指出，疫情尚未趨緩，全世界的表演中心在營運方面都受到衝擊，場館營運一定有成本支出，因此相對往年同期更加困難，目前3、4月的室內表演都幾乎延期，原來可以整年度的場租比例就會受影響，上半年的演出活動調整，下半年的活動則有望增多，而戶外演出活動影響不大。

林佳瑩表示，近期較大型的活動為3月21的「黃金點唱秀－2020年金鑽苗北春季藝文系列」，邀請的歌手較受民眾關注，買票的人也比較多，擔心有群聚風險，已宣布延期至8月15日，防疫期間若有學校或表演團體演出，也會間隔座位，加強場館防疫管制措施。

(中時 )