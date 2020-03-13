由於三創教育成效卓著，朝陽科大學子連續多年獲頒德國紅點設計大獎。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

《Cheers》雜誌公布2020年「大學辦學績效卓越TOP20」評比結果，在全台148所大專院校中，朝陽科技大學因推動以創新、創意、創業為主軸的「三創教育」，積極帶領學生接軌國際，且師生在各項競賽中展現亮眼成績，學校辦學績效受肯定，位列全台私立科大第一。

這項調查指出，受少子化衝擊，台灣高教面臨諸多挑戰，朝陽科大在大學自主、系所特色教學及高教品牌國際化、跨域創造力等方面展現亮眼成績。校長鄭道明指出，學校近年來接連在國際化權威排名表現不凡，已連續3年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名1000＋，去年更獲全球最佳年輕大學排名300＋、世界大學影響力排名201至300及亞太地區最佳大學排名300＋等榮耀，躋身世界級大學之列。

鄭道明強調，朝陽除積極開創全球化格局，也致力推動三創教育，師生作品與團隊4年內累計獲31件紅點獎、其中包括3件紅點最佳獎，另迄今獲67件國際發明競賽金牌與98件銀牌、40件銅牌、37件特別獎，成果斐然。

因持續滾動式的創新教學，朝陽科大也緊密結合產業界，學生創業團隊台灣神農更登上創櫃板，取得A輪300萬美元的國際創投資金。校方指出，學校落實校園永續及節能減碳成效卓著，已連續2年進榜世界綠能大學排名全球百大，在學校治理、社會參與及環境保護等項目有卓越表現。

(中時 )