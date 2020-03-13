台化（1326）董事會通過去年財報及股利政策。去年獲利297.02億元，EPS 5.07元，擬派發現金股利3.8元，配發率約75％；對照當前股價，現金殖利率為5.3％。會中一併通過，發行無擔保公司債，總額不超過100億元，募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金。

此外，為配合轉投資公司子公司華亞汽電建廠需求，決議出售位於桃園市龜山區華亞段405地號1筆土地（華亞科技園區內），共計146.85坪，每坪出售金額35.98萬元，交易總額5,284萬6,028元，處分利益約5,016萬元。

配合美國路州石化一貫布局進度，台化將按原持股30％，參與FG LA LLC增資4,300萬美元案，藉此陸續支付技術授權費、基本設計費及工程費用等資金需求，未來還會陸續分批依照需求進行小額增資。

據悉，路州石化預計第三季進行建造工程，台塑集團規畫在今年中進行一次性大筆增資，以資本額達總投資額約120億～140億美元的40％粗估，「FG INC」今年資本規模將達50億美元。

路州一貫化投資案總金額額約120億～140億美元，一期投資包括乙烯、丙烯及HDPE、LLDPE與PP廠，預計2024～2026年陸續完工投產。二期有乙烯及HDPE、LDPE及EG廠投資，預計2028～2029年完成布局。

(工商 )