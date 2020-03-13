為協助新冠肺炎防疫，衛服部桃園醫院與業者合作，運用智慧型穿戴手錶，24小時量測疑似個案的生理資訊，並以一對多健康管理技術監測，不但即時掌握個案狀態，也減少醫護與個案接觸，更讓個案了解自己狀態，放鬆焦慮心情。

院方表示，疑似個案在負壓隔離病房裡，擔憂字的健康，也要面對獨孤的生活，讓心情變得更加憂鬱。為此桃園醫院和華碩電腦、遠傳電信合作，發展智慧防疫科技，藉由智慧手錶及智慧手機，以及新一代IoT通訊技術，協助疑似個案。

透過智慧防疫科技，可以每15分鐘自動監測個案的生理資訊，還可以每日定時在手機軟體回報健康狀況，如果生理資訊有變化或健康狀有異常，可以透過AI技術，即時警示。同時醫護也可以和個案交換病情訊息。

另外因擔心疑似個案資料外洩，也透過華碩與遠傳合作，將資料保護在醫院的系統及政府安全網絡。也因為避免手機設定等困擾，業者也導入物聯網技術，手機、手錶一開機不需要額外設定，就能自動連結取得生理資訊，讓醫護、個案更方便。

(中時 )