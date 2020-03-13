台中50歲劉姓男子，11日在臉書發文稱「台灣並沒有＂真正＂研製試劑，而是上個月跟中國進口試劑後，複製類似產品。至於在綠媒誣指WHO中國搶功也是移花接木。至少試劑根本是廢柴，因為準確度50％不到！比博筊問神明的機率差不多」。

中央疫情指揮中心認為此不實訊息，會讓民眾妄加臆測造成恐慌，妨礙整體防疫措施推行，已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人」。

刑事局偵查第七大隊循線將劉男約談到案，表示有關快篩試劑，衛服部及中研院已分別在官方臉書專頁發文澄清，強調國內試劑素材是由防疫團隊日以繼夜合成產生，並無使用來自大陸的素材。此為中研院的研究成果，與大陸無關。劉男所稱與事實不符。詢後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送地檢署偵辦。

(中時 )