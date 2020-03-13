RJ去年9月與蔡宜芳一同主持高雄粉絲會。(取自YouTube)

20200311中天新聞 民眾黨爆不倫戀！ 張益贍、蔡宜芳滑進摩鐵三小時

29歲民眾黨新秀蔡宜芳擁有天使臉孔與魔鬼F罩杯好身材，日前卻被踢爆與柯文哲心腹、大她19歲的張益贍大搞不倫戀，令她甜姐兒形象一夕崩壞！知名柯粉直播主RJ，也是蔡宜芳友人，近日也在直播中坦言是在週刊出版的前一天晚上收到通知，先前也沒看出兩人有感情，更驚爆去年9月與蔡宜芳一起主持活動，當天她驚艷全場的打扮，就是張益贍打理的！

RJ昨晚在直播中談起蔡宜芳不倫戀，他坦言先前真的沒有看出對方與張益贍有感情，自己是在3月初才知情，一度以為依照張益贍的功力，應該可以成功將這條新聞搓掉，想不到最後還是爆了。

RJ接著更爆料，去年9月他與蔡宜芳曾主持一個柯文哲高雄場粉絲見面會，「那場蔡宜芳跟我一起主持，那天芳芳的穿著就非常讓全場驚艷，對，我可以跟大家說當時蔡宜芳全身行頭，就是張益贍打理的。」

他說當時他在後台也有見到張益贍，但在那個場合、時空下，並未感覺到張益贍與蔡宜芳間存在著感情，「等到我下次知道的時候，就是他們已經被拍到了，就這樣。」

(中時電子報)