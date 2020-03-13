台中市發生死亡車禍！1名老婦13日下午3時許行經豐原區南陽路、永康路口，遭對象左轉的小貨車撞上，老婦當場捲入車輪底下，頭部重創，血流如注；消防局救護人員獲報趕到，婦人已無生命跡象，經送豐原醫院急救，傍晚5時10分宣告不治。警方正確認死者身分並調查肇事原因。

84歲張婦走在行人穿越道上，遭左轉的廂型貨車撞上，命喪輪下。（王文吉攝）

李男駕駛的廂型貨車左轉撞上行人穿越道上的張姓婦人。（民眾提供／王文吉台中傳真）

警方初步了解，行經南陽路的肇事小貨車當時正要左轉永康路，疑未注意車前狀況，撞上行人穿越道上的老婦。肇事司機沒有酒駕，雙方均為綠燈行進，目前正確認死者身分，並進一步釐清肇事責任。

(中時 )