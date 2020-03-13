老婦過馬路遭撞 捲入小貨車輪喪命 18:112020/03/13 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老婦遭廂型貨車撞上，卡在右輪下，救護人員將婦人救出送醫，仍回天乏術。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市發生死亡車禍！1名老婦13日下午3時許行經豐原區南陽路、永康路口，遭對象左轉的小貨車撞上，老婦當場捲入車輪底下，頭部重創，血流如注；消防局救護人員獲報趕到，婦人已無生命跡象，經送豐原醫院急救，傍晚5時10分宣告不治。警方正確認死者身分並調查肇事原因。 84歲張婦走在行人穿越道上，遭左轉的廂型貨車撞上，命喪輪下。（王文吉攝） 李男駕駛的廂型貨車左轉撞上行人穿越道上的張姓婦人。（民眾提供／王文吉台中傳真） 警方初步了解，行經南陽路的肇事小貨車當時正要左轉永康路，疑未注意車前狀況，撞上行人穿越道上的老婦。肇事司機沒有酒駕，雙方均為綠燈行進，目前正確認死者身分，並進一步釐清肇事責任。 (中時 ) #老婦 #肇事 #小貨車 #南陽 #豐原 也許您會感興趣 推薦閱讀 老婦迷途 警靠農民算年齡找出身分助返家 12:062020/03/09 社會 酒駕闖禍推給死去友人 肇事者辯稱「醉到不知誰開車」 12:322020/03/09 社會 防疫如電影情節 醫護改編海報宣導 13:352020/03/09 生活 小貨車遭撞翻覆 2機車遭波及3人輕傷 15:482020/03/09 社會 貨車撞機車 騎士捲車下當場身亡 17:142020/03/09 社會 HVL》決賽關門打 豐商挑戰7連霸 17:212020/03/09 體育 全台最大分局瘦身成功 大雅分局正式成立 11:572020/03/11 生活 全台最大分局瘦身 大雅分局掛牌成軍 04:102020/03/12 地方新聞 豐原透天厝陷火海 7月孕婦變身蜘蛛人逃命 11:092020/03/12 社會 女騎士閃併排貨車 遭撞當場上下半身分離 13:532020/03/13 社會 社會熱門新聞 女騎士閃併排貨車 遭撞當場上下半身分離 - 社會 F乳蔡宜芳被整合 細數台灣名人沉浮摩鐵文化 - 社會 偷情鐵證！蔡宜芳走進摩鐵前的中午…甜蜜PO文「進了我…」 - 社會 金山情侶陳屍住處明顯腐爛 現場留3紙：忘不了前妻 - 社會 基隆0確診破功 1新冠肺炎疑為英國返台女 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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