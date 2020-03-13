大盤13日受到美股持續重挫，早盤持續開低，開盤指數不久過後就跌破萬點支撐，午盤在亞股紛紛反彈下，大盤跌幅收斂，收盤雖然比開盤價高，但終場加權指數仍大跌293點，收10,128點，成交量3,036億元。

國安基金執行單位財政部，於開盤前提出台股目前具有三大優勢，分別是台股本益比及殖利率具吸引力，在國際主要股市位於中低位數；其次，為出口持續成長，轉單及調整供應鏈效益逐步顯現；第三是近期持續推動振興經濟政策，加上防疫措施具有成效，整體疫情控制有序，文中強調台股基本面仍佳，疫情控制仍不錯，因此，聲明主要在信心喊話成分居多。

國泰證期指出，台股從高檔12,197點回檔至盤中新低9,636點，整體跌幅超過20％，波段跌幅已大，短線與月線負乖離也來到-10.5％，負乖離創下2015年8月以來新低，跌幅也追上國際股市，技術指標也位在超賣區，K線也留下455點下影線，短線逢低搶反彈有進場動作，指數醞釀超跌反彈。

(工商 )