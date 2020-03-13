何維健（Derrick）日前宣布加盟新公司Cross Ratio Entertainment，將於4月1日愚人節推出相隔二年的全新單曲，預計四月底來台宣傳的他，受新冠肺炎疫情影響苦訂不到機票，何維健表示：「這幾天被通知機票取消，後續還不確定，要試看看其他航空公司有沒有機位。 」至於選在愚人節發表新作，他笑說：「其實就是好玩！歌迷很久沒聽到我的新歌，所以在想如果愚人節發單曲，大家會不會有點不相信、質疑何維健這次到底是不是來真的。」

何維健出道12年，近年多在新馬及海外等地演出，作品在YouTube得到超過2000萬的觀看次數，被譽為「新加坡傑出青年」；他年初與前東家約滿後動向備受矚目，近日終於傳出好消息，他說：「這將會是我歌唱事業的嶄新開始，希望能在未來的音樂作品中做出各種新嘗試、回饋支持我的歌迷，迫不及待地想和大家分享新作品了。」何維健感性表示自己在音樂世界摸索多年，為的就是這一刻，「這幾年我花了非常多時間策劃下一個音樂作品，再給我一點時間，我快回來了」！

據了解，他與Cross Ratio Entertainment以經紀約形式合作，音樂製作全由他主導，「現在的合作方式算是非常自由，讓我最感動的是，這次即將推出的新作品，公司非常尊重我的想法，一直全力協助、二話不說」！他之後都以單曲形式推出新歌，「4月的新歌類型比較個人，不是特別為了市場而做歌，我回到自己的內心，問自己想發那些歌、說那些故事，想對一直支持我的歌迷、粉絲說，我這次就是為了你們做音樂」。

(中時 )