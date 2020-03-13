罷韓團體wecare在9日送出連署書後仍風波不斷，並將矛頭指向高雄市選委會主委陳雄文，認為他身為韓市府人員卻負責罷韓審核事務，疑有行政不公立的問題；但是對此，中選會早已給出答案，表示陳雄文的任用完全合法。

對於罷韓團體的無理取鬧，鋼鐵韓粉們已經受不了了！先前杏仁哥等挺韓網紅曾號召韓粉，要在20日前往高雄市選委會陳情，對陳雄文等人表達支持；但今天杏仁哥在直播中表示，為了配合高雄市的措施，盡量不要有聚眾的活動，所以將取消號召韓粉在高雄市選委會的行程，將改由杏仁哥、石頭里長、仁武阿鴻及貼紙哥等人作為代表，向高雄市選委會發出陳情書，以免在疫情中造成爭議。

杏仁哥也在直播中提到，罷韓團體一直要求陳雄文下台，但是卻沒有注意到目前高雄市選會中還是有許多過去前朝，陳菊市府，所遺留下來的人員，但他們卻裝作沒看到，單單只要求陳雄文下台，這種對人不對事的行為，完全不合理！

(中時電子報)