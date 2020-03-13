台南市院檢警三位一體，透過網路異地問訊，不讓防疫有破口。(莊曜聰攝)

新冠肺炎疫情持續，防疫不能出現破口，台南地方法院、台南地檢署與台南市警局完成視訊會議軟體安裝，透過標準化作業，確實達到積極防治、實體隔離、異地問訊、科技執法等指標性要求，今天也進行1對1及3方同步視訊聯繫測試，做好「院檢警三位一體」的防疫超前部署。

台南市警察局長周幼偉表示，因應新冠肺炎疫情，維護員警身體健康，也防止病毒傳播群聚感染可能性，特別在市刑大通風、隱蔽性良好的空屋設置「臨時防疫偵詢處所」，包括夜間照明及通信設備，偵訊桌加增透明隔板讓員警與犯嫌保持適當距離。

周幼偉指出，若嫌犯符合罹患、疑似罹患、居家隔離、居家檢疫等4種特定對象，就會依照防疫標準SOP，要求犯嫌配戴口罩，偵詢、戒護人員也配戴口罩、護目鏡等防護裝備，並立刻聯繫衛生機關派遣救護車協助接送至該偵詢處所製作偵詢筆錄，偵詢後立即請示檢察官進行視訊、後續防疫處置，結束後再以酒精、次氯酸水進行徹底消毒，確保防疫無漏洞。

台南市刑大大隊長林宏昇表示，目前全市16個分局近日將逐一設置完成臨時偵訊處所，部分分局則在戶外搭帳棚設置臨時偵訊處所。

13日由市刑大大隊長林宏昇與台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌、台南地方法院庭長林福來進行1對1及3方同步視訊聯繫測試，會議中針對影、音與文書資料等進行測試，以達到傳遞及防疫效果。

(中時 )