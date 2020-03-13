因新冠肺炎疫情持續升溫，東南亞職籃(ABL)多場賽事也受到影響，寶島夢想家12日與菲律賓火焰、香港東方與澳門黑熊聯合跟ABL請求全面延緩賽事，而聯盟也在13日回應，正式宣布2019-20年球季剩餘賽事無限期延賽，將視未來疫情發展再與各隊討論復賽一事。

ABL在新聞稿中提到：「東南亞職業籃球聯盟（ABL）宣布因新冠肺炎在該地區的持續蔓延，將無限期暫停比賽。隨著世界衛生組織宣布COVID-19成為全球大流行疾病，ABL在其所有隊伍的一致支持下，除了暫停正在進行的第十個賽季之外，別無選擇。

ABL竭盡所有方式以繼續為我們的忠實球迷提供最優質的籃球和娛樂服務。聯盟考慮預訂中立的場地，可以在那裡完成一些已被延期的比賽。但由於該地區的旅行限制及各球隊返國的隔離要求等，在聽取多個政府機構建議後，我們決定暫停本賽季。

我們感謝所有球隊的耐心等候及竭盡的配合，ABL也將密切關注該地區之狀況以進行未來的規劃。」

寶島夢想家董事長張承中對於聯盟無限期延賽的決定表示，「球隊目前仍暫時維持日常訓練，未來也將視狀況調整訓練模式，讓球員可以保持最佳狀態面對隨時可能復賽的狀況。」

(中時 )