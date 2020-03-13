美國將採取激勵方案的跡象緩和了市場對武漢肺炎疫情造成經濟震盪的憂心，歐股在出現最淒慘的走勢後，今天開盤反彈2%以上。

今天開盤後不久，倫敦股市漲3.4%；法蘭克福漲2.1%；巴黎漲2.4%；米蘭漲4.5%。

歐股昨天崩盤使上市公司市值蒸發逾兆美元，MSCI指數落入空頭。但市場情緒今天趨穩，因為跡象顯示，美國民主與共和兩黨可能即將商定經濟激勵方案。

(中央社)