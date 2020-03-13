澎湖西嶼大果葉柱狀玄武岩。圖：五福提供

美麗海灘讓人忘卻煩惱。圖：五福提供

澎湖雙曲橋，網紅打卡點。圖：五福提供

自228連假帶動一波國內觀光旅遊潮後，花東、澎湖、離島等地旅遊詢問度逐漸上升，五福旅遊看準國內旅遊消費商機，在3、4月份推出超低價兩人成行說走就走「澎湖三日自由行」搭乘華信航空，只要1888元起。

三月份出發再贈北環島行程，搭乘專車在專業導領帶領下，暢遊經典地標-跨海大橋、二崁古厝聚落等地。還可以自由選擇台北、台中、高雄三地機場皆可出發，讓民眾規劃出發更方便。

雖然今年花火節延期舉行，但3.4月份的澎湖溫度適宜，翠綠島群、浩瀚蔚藍海洋，雄壯宏偉的玄武奇岩，構成一幅如詩如畫的美麗景緻，而二崁古厝為傳統閩南式古厝建築，牆上的咕咾石、玄武岩完全就地取材，還有彩繪磁磚、石木雕刻、泥塑及交趾陶等傳統工藝裝飾，莊嚴簡樸卻不失當地特色，充滿特色的建築記載著歷史與歲月的痕跡。

黑糖糕、丁香魚乾更是不可錯過的特色伴手禮。這些得天獨厚的旅遊特色，唯有走訪當地才能實際體驗，此次推出的限團優惠民眾不妨好好把握這一波，規劃一趟國內離島旅遊假期。

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