水保局南投分局課長施美琴，展示石虎的照片。（水保局南投分局提供／廖志晃南投傳真）

水土保持局南投分局今年與交通部觀光局合作，推廣「2020脊梁山脈旅遊年」，在中寮鄉以「友善石虎」為主題，整合生產、生態及文化特色的農村體驗遊程，為保育石虎盡心力，還能飽覽中寮豐富多樣的自然生態與風土民情。

南投分局課長施美琴表示，石虎曾經廣泛棲息在台灣淺山地帶，但近年來受到人類活動和農藥過量的影響，造成棲地破壞和食物減少，已成為瀕臨絕種的保育類野生動物，根據專家觀察及估計，全台灣恐怕剩不到500隻，只有苗栗、台中和南投山區還能觀察到石虎的蹤跡，亟待保育。

施美琴說，中寮山區是石虎的重要棲地，近年在友善石虎農作促進會努力下，以打造「石虎之鄉」為目標，集結38位農民，在超過100公頃的農園，以友善環境、不噴農藥和殺草劑的方式耕作，甚至種植玉米或薯類供老鼠啃食，希望石虎在中寮永續生存。

友善石虎農作促進會成員，生產的品項豐富多元，包含山蕉、樹葡萄、苦茶油、香水檸檬、印加果、蜂蜜、稻米、茶葉等，並取得多項有機驗證及綠保田標章，新鮮、安全又健康。

中寮的植物染工藝，是在921震災後經台灣工藝研究發展中心輔導而發展，利用檳榔、相思木、福木、荔枝、龍眼和九芎等植物製作染料，並推出植物染製作的衣帽、胸花、包包等手作商品，民眾也可以進行植物染體驗。＃脊梁山脈旅遊年

(中時 )