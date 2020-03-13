為緩解疫情爆發導致的融資市場壓力，紐約聯邦儲備銀行今日宣佈將分兩步驟，為市場注入流動性並提高銀行系統的準備金水平。高盛銀行預估美聯準會(Fed)，將在18日的聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, FOMC)，就用盡降息僅剩的100基點。

紐約聯儲首先會到四月中旬為止，以每月600億美元以準備金管理為名義的短期國債，購買將會進一步涵蓋更多的期限和品種。這些二級市場購買活動可以減輕交易商資產負債表壓力。其次，紐約聯儲宣佈將在本月剩餘的時間中每週提供至少各5000億美元的一月期和三月期正回購操作。

考慮到美國和全球快速蔓延的疫情、急劇收緊的金融狀況和經濟展望陰霾籠罩，高盛預計Fed將在3月18日的聯邦公開市場委員會會議上降息100個基點，回歸到大衰退時0-0.25%的利率區間。此前，高盛預計Fed三月與四月各降息50基點。

(中時電子報)