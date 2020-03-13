台中市政府《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》對台電開罰，中央以抵觸《空汙法》喊無效，地方力爭到底，副市長陳子敬等人，13日拜會民進黨立委莊競程，莊競程則建議市府與台電雙方共同擬訂合理、合法的減煤時程表及目標，顧空品、兼穩定供電的友善環境。

民進黨籍、立法院社會福利及衛生環境委員會的立委莊競程表示，空汙問題短期無法解決，中央、地方應攜手合作，勿淪為政治口水議題，以台中市民健康為前提。環保局長吳志超說，減媒是趨勢，相信藍、綠2黨有共識，中火大煙囪矗立，對民眾身體健康不佳，至於怎麼減、何時該減，有討論空間。

莊競程說，減少用煤量和推動空汙防治，市民很期待，台中市政府去年以中火的生煤年使用量逾1104萬公噸上限，廢止中火電廠2號及3號機組許可證等相關處分案，台電除了提出訴願，並函請環保署協助釐清處分的適法性。

據悉，環保署認定市府錯誤引用法令、有違信賴保護原則，今年2月15日發函台中市府環保局，要求文到5日內更正相關處分；環保署2月25日表示，為避免因事實認定錯誤、程序違法、理由不備等違誤，衍生國家賠償訴訟案件，對於台中市政府裁罰台中火力發電廠案，環保署依法撤銷，回歸審查。

(中時 )