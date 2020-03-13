新北市政府勞工局今（13日）舉行「勞資雙贏列車」法令輔導記者會，副市長謝政達親自擔任列車長，透過與加盟總部業者合作建立夥伴關係，強化源頭管理。（許哲瑗攝）

勞動基準法一例一休2次大幅修改，許多企業跟不上修法速度，頻繁遭到檢舉，其中又以中小企業違規情況最嚴重，新北市勞工局今舉行「勞資雙贏列車」法令輔導記者會，副市長謝政達表示，新北從今年起分3年，將舉辦共6620場輔導法令課程，教導業者法令觀念健全體制，盼以輔導代替處罰，創造勞資政三贏。

謝政達表示，本次專案與工務局、經濟發展局共同合作，以先輔導後檢查的方式，先讓業者了解規定，然後再透過檢查來確保業者都能落實勞動法令的執行，而且除了在勞動條件的協助外，也包含職業安全衛生上的協助，同時一方面補助安全設備，一方面協助教育訓練，讓勞動檢查的處罰減少，並轉成勞工的福利和安全的措施。

謝政達表示，因新型冠狀肺炎疫情威脅，從今年起分3年主動出擊教導業者法令觀念健全體制，總計實施6620場，輔導的法令除勞動基準法外也包含職業安全衛生法，未來將持續與連鎖加盟總部、同業公會等團體合作，以輔導與檢查並重，讓勞雇雙方在勞動條件及職業安全衛生管理上獲得雙重保障，未來將視違法情形選擇輔導對象，也歡迎其他業者響應加入。

新北市勞工局說明，經統計2017年到2019年期間的資料，發現各項違法樣態中，以違反加班費給付規定為最大宗（占24.23％），其次是勞工超時工作（占15.92％）、未詳實記載出勤紀錄（占13％），顯見企業因不諳法令造成普遍違法。

勞工局長陳瑞嘉強調，今年上半年對業者輔導，下半年實施檢查，以確保勞工在職場中的勞動條件能符合法令規定。另外，本次推動免費法遵輔導、職業安全衛生企業健檢，並成立勞動法令LINE群組邀請業者加入，同時提供安全設備補助，並對展店的裝修案件進行輔導及工安獎表揚等措施，期待能督促業者落實法令規定，也保護勞工權益。

(中時 )