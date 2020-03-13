中國人民銀行13日宣佈定向降准，釋放長期資金人民幣（下同）5,500億元，大陸專家指出，人行此次降準，對穩定經濟增長有重要作用，對股票市場穩定有明顯正面影響，甚至對穩定全球股市亦有作用，是一場「及時雨」。

綜合陸媒報導，歷史上，降准後股票等風險資產通常能有更好表現。降準釋放流動性，可降低利率，刺激投資，穩定經濟增長，提振市場情緒。從估值、盈利、風險偏好三角度，均對股票等風險資產構成利好。

英大證券首席經濟學家李大霄表示，人行於3月16號定向降准，釋放長期資金5,500億，支援實體經濟，有效增加銀行支援實體經濟的穩定資金來源，對減少疫情影響、支持小微企業和民營企業有重要意義，對穩定經濟增長有重要作用，對股票市場穩定有明顯正面影響。

他續指，對穩定資本市場財產性收入預期有正面作用，屬非常及時的重大利好政策，是一場及時雨，與美國聯準會（FED）、英國央行、歐洲央行等協同行動，對穩定全球股市亦有正面作用。

針對債市，數據顯示歷次定向降準對大陸債市影響明顯。其中，2014年4月份定向降准實施一周後，中債10年期國債到期收益率直降4.92bp，單月降幅更是達到17.2bp。而當年6月份的定向降準，中債10年期國債到期收益率一周降幅也達3.25bp。

2015年五次降準，中債10年期國債到期收益率更是從當年3.7％的高位，一度逼近2.7％。而2018年初的定向降準，中債10年期國債到期收益率一周降幅也達到了3.69bp。

從新冠肺炎疫情發生以來，債券市場已通過多種方式支持實體經濟發展，包括建立債券發行「綠色通道」，延長債券發行額度有效期、合理調整信息披露時限、加大受疫情影響地區機構發行登記、交易、託管等費用減免力度促進。

人行、中國證監會3月11日時指出，下一步，將採取有效措施，加快改革創新，提升債券市場融資功能，提高債券市場服務實體經濟的質效。引導資金流向重點領域、重點行業和薄弱環節，支持經濟結構轉型升級，加大對民營企業債券融資支持力度。

(工商 )