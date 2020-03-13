新北市最熱門戰區之一塭仔圳重劃區佔地3,219坪的土地，原本是3月5日公開標售，但賣方當天決定改採議價進行，直到今（13）日，終於傳出好消息，被某知名大型建商以總價9億多元，搶地成功。

全球最大商用不動產顧問公司CBRE世邦魏理仕受委託公開標售位於新北市塭仔圳重劃區精華土地，土地面積總計約3,159坪，於今日(13)成功脫標，由新北市一家著名建商以總價逾9億元搶標成功。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「新冠疫情持續蔓延，迫使多家企業投資人在第一季營運上受到若干阻撓，雖影響了備標的相關行政作業，但不影響投資人搶標精華土地的決心。看好此區未來發展後勢，此案在公開後便獲得三家知名建商積極追蹤詢問，本周稍早『塭仔圳市地重劃案』獲內政部都委會審議通過更為此區發展注入一劑強心針；在中央及地方齊心努力實現此區遠景的政策利多下，將迎來塭仔圳新篇章。」

CBRE世邦魏理仕原本預計3月5日早上公開標售位於新北市塭仔圳重劃區精華土地，面積總計約3,159坪，底價9.7億元；但世邦魏理仕表示，由於疫情持續，大家都儘量取消開會，影響備標作業，因此在開標前天委託業主臨時決定，延後開標。

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