燁輝決議買回庫藏股 上限79.85億元 18:562020/03/13 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁輝董事會決議，通過買回庫藏股，買回價格每股在8元～9.50元間，買回總金額上限為79.85億元，以維護公司信用和股東權益。 燁13日公告，燁輝買回股份目的，是為維護公司信用及股東權益；買回股份種類為普通股；.買回股份總金額上限為79.85億元，預預定預定買回的期間為109年3月16日～5月15日，預定買回數量為1億股，買回區間價格為每股8.00～9.50元。 (工商 ) #燁輝 #買回 #買回股份 #預定 #買回庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果恐取消3月發表會 WWDC也岌岌可危 23:442020/03/11 財經 晟銘電出手護盤 將買回自家股票3500張 16:422020/03/12 財經 全球股災 25檔庫藏股嚴陣以待 04:102020/03/13 證券．權證 確保流動性 紐約Fed再度擴大資金挹注 09:092020/03/13 財經 高銀斥資逾10億蓋新總行 預定2024年完工啟用 11:332020/03/13 財經 宏碁宣布實施庫藏股買回公司股份 13:472020/03/13 財經 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 14:572020/03/13 財經 《電腦設備》宏碁股價探逾3年低點，擬買回23萬張庫藏股 16:142020/03/13 財經 《店頭市場》櫃買中心鼓勵上櫃公司實施庫藏股 17:392020/03/13 財經 財經熱門新聞 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 即時 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 川普隨口胡謅整垮美股 - 財經 - 工商 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 快想辦法認識一下！報欣葉員工編與姓名用餐7折 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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