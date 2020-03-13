燁輝董事會決議，通過買回庫藏股，買回價格每股在8元～9.50元間，買回總金額上限為79.85億元，以維護公司信用和股東權益。

燁13日公告，燁輝買回股份目的，是為維護公司信用及股東權益；買回股份種類為普通股；.買回股份總金額上限為79.85億元，預預定預定買回的期間為109年3月16日～5月15日，預定買回數量為1億股，買回區間價格為每股8.00～9.50元。

(工商 )