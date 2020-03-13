連鎖餐飲集團六角國際（2732）年報出爐，受惠「Chatime日出茶太」全球展店效益及同店銷售成長，2019年營收49.56億元、營業淨利6億元、稅後淨利3.81億元，每股稅後盈餘（EPS）9.70元，營收與獲利雙創歷史新高。董事會通過將配發現金股利8.5元，以六角13日收盤價121.5元參考價計，現金殖利率高近7％。

受中國境內新冠肺炎疫情衝擊延後開工影響，六角2月營收2.48億元，累計1-2月合併營收5.87億元、年減16.03％。

展望後市，六角今年初受新冠肺炎疫情衝擊，子公司杭州瑞里門市皆在大陸，於2月底才陸續復工，由於全球疫情持續增溫，故第一季營運表現仍須視全球疫情是否降溫而定，然而「Chatime日出茶太」今年展店速度並未停歇，第一季展店家數上看百家，擴張力道比往年同期強勁。

六角表示，杭州瑞里旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌，前者多分布在浙江及東北地區、後者則以雲南為主，從中國手搖茶品牌分佈來看，此次受到疫情衝擊，預期中國手搖茶產業將面臨嚴峻的淘汰賽，新進品牌在資金有限下，勢將不敵大者恆大的趨勢，對杭州瑞里的營運面將是短空長多，反有助於杭州瑞里在中國市占率提高。

隨著二、三季營運旺季來臨，六角挾每年「Chatime日出茶太」三成展店為基期的展店速度，全年維持年增雙位數的成長，營運動能成長無虞。

六角2019年全年合併營收49.56億元、營業淨利6億元、稅後淨利3.81億元，分別較2018年同期成長28.52％、111.14％及128.48％，每股稅後盈餘（EPS）9.70元，為歷史新高。其中母公司六角集團占整體營收比重近42.52％最高，年增率59.29％亦最高，主要受惠「Chatime日出茶太」品牌全球展店數已逾千家，且搭上外送平台商機，同店銷售成長強勁。

同樣受惠「Chatime日出茶太」品牌全球展店年成長三成，且同店銷售成長強勁，六角2019年原物料銷售與加盟及權利金收入分別較前一年成長47.73％及16.54％，因營業費用控制得宜，2019年在合併營收年成長近三成，全年營業費用僅較前一年度僅增加12.41％，由於「Chatime日出茶太」的品牌力及產品力受到肯定，2019年新展店家數增加超過三成，於不同國家已取得當地手搖茶品牌市占率第一的優勢。

(工商 )