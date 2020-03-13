新冠肺炎在全球大流行，促使經濟學家大砍美國今年成長預期，認為此波疫情將「大幅拖累」美國今年成長表現，邁入衰退機率大增。部分專家認為美國可能已陷衰退，凱投宏觀（Capital Economics）估計，美國第2季經濟將萎縮4％。

凱投宏觀資深美國經濟學家杭特表示，美國向歐洲發布入境禁令、職業運動停賽、紐約百老匯劇院暫停演出，加上學校、辦公室、運動場等機構皆已關閉，預料將對美國經濟帶來衝擊，「我們預期第2季國內生產毛額（GDP）年率衰退4％，第3季也持續蕭條。」

換言之，美國將走向連兩季下滑的技術性衰退。上一次美國出現大幅度萎縮是在金融危機，2008年第4季GDP銳減8.4％，2009年首季再下滑4.4％。

許多經濟學家皆下修第2季經濟預測，目前以凱投宏觀看法最悲觀。

聯準會前副主席、普林斯頓大學教授布蘭德（Alan Blinder）也認為，冠狀病毒疫情衝擊之下，美國可能已陷入衰退。

布蘭特指出，為避免疫情擴散，人們「害怕出門購物」以及避免出現公共場合，皆是導致蕭條的原因，「你可以理解為何大家不去餐館、購物中心，更別提旅遊了。這些行業支出銳減的速度，可能比系統數據顯現的還快。」

(工商 )