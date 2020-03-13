油價本周暴跌逾2成，即將寫下2008年金融海嘯以來最慘烈的一周，反映新冠肺炎打擊石油需求，加上產油大國增產搶市，導致油市供給過剩更加嚴重，帶動投資人恐慌，使得油市承受龐大賣壓。

布蘭特原油繼周四狂瀉逾7％，周五強彈1.12美元或3.4％，升抵每桶34.33美元，儘管如此，本周布蘭特油價仍摔落約24％，創2008年12月以來最大周線跌幅。

西德州中級原油周五走揚3.7％至每桶32.66美元，該油價本周大約重挫21％，周線跌幅同樣創金融海嘯以來最高。

油市如今面臨雙重打擊，一是受到新冠肺炎疫情拖累石油需求，二是俄羅斯與石油輸出國家組（OPEC）談判破裂，導致油價就此崩盤。

根據渣打銀行分析師估計，在2020年3月到2021年8月之間，全球石油庫存將增加近14億桶，大約可填滿8.5萬個奧運游泳池。

高盛預估，4月石油供給過剩將締造單日600萬桶的歷史紀錄。

(工商 )