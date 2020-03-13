容祖兒近期在歐洲舉辦巡演，荷蘭及倫敦的演出未受新冠肺炎疫情影響，但她此行未帶大病初癒、抵抗力弱的媽媽隨行，「媽媽不出門以策安全，她知道同事會照顧我，有叫我要加油」；對於疫情嚴重，仍無畏風險飛去開唱，容祖兒說：「海外歌迷這麼疼我，他們期待很久了，我不希望讓大家失望！」

容祖兒坦言這次出發前心裡難免緊張，但為了不失約歌迷，她做好防疫準備便飛往歐洲，「自己可以做的就盡力去做，也希望大家看完秀、人人都高興，所有人都能百毒不侵、疫情也趕快過去，有機會再回去跟大家見面」！返回香港後她也會採取自主隔離防疫。

出道20年的容祖兒，此次在倫敦的殿堂級劇院The London Palladium順利完成演唱會，更趕赴巴黎欣賞瑪丹娜於當地舉辦的演唱會，佩服瑪丹娜即便扭傷腰骨，依然站在舞台上展現驚人魄力，「她對音樂、舞臺表演的堅持和毅力，無法形容那種感動」，期許自己向偶像看齊，下個20年繼續在舞台上發光發亮。

(中時 )