參加女子跳遠的6年級學生魏心邑，破了苗栗縣運20多年紀錄。〔謝明俊攝〕

照南國小男童田徑隊合力破了苗栗縣運紀錄。〔謝明俊攝〕

照南國小田徑隊在老師細心帶領下，展現出傲人的成績。〔謝明俊攝〕

竹南照南國小從2年前起恢復重組體育班田徑隊，首批隊員在今年連續參加苗栗縣中小學運動會、新北市板橋體育場青年盃田徑錦標賽等多場賽事，拿下3場賽事的團體總錦標，還破了3項縣運紀錄，成績傲人，讓人欽羡校方竟能在短短2年就培養出那麼多好手。

竹南照南國小從早年就有體育班，包含了桌球及田徑隊兩種，但因校務更替，體育班內容經多次調整，田徑隊一度中斷，至107年間，在校長邱廷岳的全力支持下，由學務主任陳冠銘提議恢復招生，從當時的4年級學生中，挑選了16名男女學童進入田徑隊，在體育老師鍾政宏、王珮茹、徐雅盈、郭莉雯等人合力下展開訓練。

經過2年的培訓，田徑隊在今年2、3間，南征北討，前後參加了在北市小巨蛋田徑場舉行的北市全國春季田徑公開賽、苗栗縣中小學聯合運動會、高雄港都盃田徑錦標賽，以及日前才閉幕的新北市青年盃田徑錦標賽。總共奪下3個場次的團體總錦標，其中在苗栗縣中小學運動會中，在國小男子組4X400公接力、4X200公尺接力以及國小女子甲組跳遠等三項賽事中，一舉破了縣運紀錄，尤期是女子跳遠的魏心邑所破紀錄，已維持了20多年，成績非常難得。

田徑隊的小健將們，在5位體育老師細心的帶領下，將個人體能發揮到極致，其中還有多名是資優班的學生，在學生家長的全力支持下，讓小朋友的體智能都獲得均衡的發展。

在2年的訓練生活中，同學們利用每天早自習及一周6節的專長課進行訓練，與老師們結成亦師亦友的關係，田徑隊員最期盼的是陳冠銘在每一次訓練期程結束後，帶全勤的隊員去大啖牛排，所以像今年過年，由於接續有多項賽事要在年後舉行，所以必須犧牲年假維持訓練強度，多數同學願意停止休假到校和老師一起訓練，才能獲得如此好的成績。

陳冠銘和鍾政宏2人都是照南國小畢業校友，有機回母校奉獻，都是全力以赴，過年也自願放棄休假陪同學們練習，他們不只教導同學運動技巧，更利用出去比賽機會，訓練同學們透過自行洗衣等學習自立，5位老師們更為了節省學校比賽經費，各自開車載送同學，師生合力斷金，讓人稱羡不已。

(中時 )