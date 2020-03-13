民眾可在柚子林區漫步，並與兔子、天竺鼠等小動物互動。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市八里女青農顏姿琳，與夫婿林炳昌共同經營觀光農場「桃樂絲森林」，以柚子為主角開發出系列產品，民眾不僅可在柚子林區漫步、與兔子、天竺鼠等小動物互動，還能體驗彩繪柚子陶鈴、手工香皂DIY及手拉坯教學等活動，從吃的到用的，樣樣俱全，為農場注入新生命力，也成為新北女青農典範。

新北市農業局表示，原本家住南部的顏姿琳，求學時期北上就讀環工科系，畢業後於八里汙水處理廠擔任實驗部門中階主管，並結識原本從事食品業務工作的夫婿林炳昌，因公公離世後遺留下果樹農場，加上先生本就熱愛大自然，讓夫妻決心留在家鄉開始接手農場經營。

2002年政府推動一鄉一休閒，顏姿琳將原本的果樹農場轉型為觀光農場，迄今已有17年。為提供給消費者最健康的蔬果，夫妻倆堅持農地永續發展，10年前就開始栽種有機文旦柚，經過這些年的努力，農場已發展成農村生態教育園區。

民眾可以在柚子林區漫步、與兔子、天竺鼠等小動物互動，並體驗彩繪柚子陶鈴、手工香皂DIY及手拉坯教學等活動，更陸續發展出柚子盥洗用品、柚子糖、柚子冰棒等90幾種柚子系列的加工產品，從吃的到用，樣樣俱全，為農場注入新生命力。

顏姿琳表示，從農路上總是會面臨到不同的挑戰，早年因堅持自然耕種，種植的水蜜桃被蟲吃光，差點撐不下去，後來改種有機文旦柚，轉變為以柚子為主題的農場，前幾年因經濟不景氣導致觀光人數減少，又是農場的一大危機，但透過調整產品售價、打卡促銷等多元方式行銷，今年度也慢慢看到成果，不但平日的遊客數增加，連過去較少見的退休人士與學生客群也陸續提升。

顏姿琳表示，為了提升競爭力，夫妻倆目前也在大學修課，並積極參加新北市農業局提供的新農漁民輔導計畫等各種課程，改善產品包裝設計。

熱心的顏姿琳目前是新北市青農聯誼會蔬果組組長，抱著整個產業共好的想法，夫妻倆每週利用園區休園時間，親自走訪聯誼會蔬果組成員和其他農友交流互動，並幫每個青農拍攝細心照顧的農園特色與從農心路歷程，利用直播來協助他們行銷自己的農場與農產品。

農業局表示，近期國內深受新冠肺炎影響，增強免疫力是對抗疾病的最佳良藥，新北各地還有許多青農經營的農場，例如金山的寧靜海香草園、三芝區芝柏山莊內的牧蜂農莊，以及林口的語林有機農場，歡迎民眾利用假期到農場體驗食農教育及手作DIY，體驗健康休閒的戶外運動，一起渡過疫情，迎向嶄新未來。

(中時 )