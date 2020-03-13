全球央行大降息，低利時代來臨！永豐銀行數位整合帳戶「大戶DAWHO」用戶數突破32萬戶，即日推出「大戶輕房貸」，永豐銀行電子金融處處長黃品睿表示，全新上線的「大戶輕房貸」 提供利率1.58％起，最高可貸成數85％，讓青年世代享有最佳購屋解決方案。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」自上線以來，以便利及優惠的存款理財服務、信用卡消費回饋與基金投資平台，獲得青年客群青睞，現已位居國銀數位帳戶前五大品牌之一，同時「大戶DAWHO」持續拓展服務內容，包括與集團企業－永豐金證券合推「大戶投」提供全面網路化證券交易下單，「大優貸」個人信貸提供最快1天內撥款的資金週轉，加上「大戶輕房貸」上線後，「大戶DAWHO」的個人核心金融服務及功能更加完備，滿足理財、投資、消費到日常資金需求與購屋等人生各階段需求。

永豐銀行指出，全新上線的「大戶輕房貸」以最便利與彈性的設計滿足年輕族群安心購屋需求，最長貸款年限為40年，同步推出早鳥加碼方案，3月31日前，成功申辦房貸者同步申請「DAWHO現金回饋信用卡」且核卡後30天任刷一筆消費，並綁定永豐銀行LINE官方帳號參與指定活動，即可獲限量「Visa 2020東京奧運主題束口潮背包」。

(工商 )