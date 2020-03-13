華航（2619）旗下子司台灣虎航（6757）年報出爐，2019年營收95.13億元，稅後盈餘8.08億元，每股獲利4.04元，董事會通過配發現金股利3元。

台虎2019每股獲利4.04元，較2018年的4.91元衰退，主因是打銷累計虧損後，開始繳納獲利的20％稅金，以及IFRS 16要列外幣租賃負債等所致。

對於外界關注新冠肺肺炎疫情衝擊全球航空業，台灣虎航的上市計畫是否會因此延後。據了解，台灣虎航13日董事會並未就此議題討論，後續規畫將視母公司華航與市場後續狀態而定。

台灣虎航董事長並確定換手，由華航董事陳漢銘接任台虎董座，日本地區處處長兼東京分公司總經理張明瑋接任總經理。

陳漢銘擁有英國伯明罕城市大學企業管理碩士學位，現任中華航空股份有限公司董事、博宇開發股份有限公司董事長及勤泰軸承股份有限公司董事，熟稔企業管理及航空營運等業務。

張明瑋曾任華航客運行銷處協理、客運營業處專案協理、地勤服務處副總經理、企業發展室副總經理及日本地區處長兼東京分公司總經理等要職，在華航總公司及各分公司皆負責重要業務，有豐富的實戰經驗，熟悉航空市場動態，且於航空產業經歷完整。

台灣虎航表示，公司董事會期待能藉由陳漢銘及張明瑋長才，帶領台灣虎航持續成長、再創高峰，待疫情過後，繼續穩定台灣虎航在台灣低成本航空市場中的定位，並期盼台灣虎航接下來的發展，能朝更穩健且獲利的目標邁進。

(工商 )