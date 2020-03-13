桃園市長鄭文燦去年9月在「桃園軌道建設前期宣導—鐵路地下化」說明會上提出，「已與軍方完成開發協議，將活化內壢北營區」。今天，市議員謝美英在議會質詢時詢問，活化內壢北營區的都發局工作報告卻隻字未提，才發現軍方已經反悔。

都發局長盧維屏則說，內壢北原本搬到一半，不過軍方「反悔了」，不過因為有機密的國防設施。後來軍方才說有搬遷計畫，不過最快要6年後。

謝美英表示，去年9月鄭文燦在說明會上表示，內壢車站未來將移到忠孝廣場，並打通忠孝路與莊敬路，讓內壢前、後站的鐵路阻隔消失，市府也提出內壢之心計畫，開發活化內壢北營區，興建內壢大公園、集會所和親子館等設施。

不過因為軍方反悔，謝美英要求都發局主動協助營區後續的搬遷作業，未來鐵路地下化之後，前後站就是一個大內壢生活都會區。大內壢地區人口稠密，沒有大型公園、欠缺綠地環境，內壢北營區若能釋出，整體規畫、打通拓寬道路、公園綠地進駐，才是地方之福。

(中時 )