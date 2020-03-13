日職》火腿球團出奇招 外野出現台灣國旗應援 18:482020/03/13 中時 鄧心瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因為日職熱身賽採無觀眾比賽，因此火腿球團在外野貼上球迷的應援看板。（截自火腿官方推特／鄧心瑜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日職因應新冠肺炎疫情延燒，熱身賽採「無觀眾比賽」，雖然應援曲仍正常放送，不過沒有觀眾的吶喊總是覺得空虛。因此火腿球團祭出奇招，在外野座位放置球迷製作的加油看板位球員應援，其中也能發現為台灣好手王柏融加油的看板，以及台灣國旗。 火腿在主場札幌巨蛋迎戰橫濱DeNA，此戰火腿球團向球迷募集了多達525面加油看板，並貼在外野座位區，讓一片黑的外野多了球迷的心意。其中也有寫著「柏融大王」、「王柏融」、台灣國旗的加油看板。 因為日職熱身賽採無觀眾比賽，因此火腿球團在外野貼上球迷的應援看板。（截自火腿官方推特／鄧心瑜傳真） 外野也有寫著「柏融大王」、「王柏融」、台灣國旗的加油看板。（截自火腿官方推特／鄧心瑜傳真） MLB》兒子是NBA染病球星 大都會職員接受檢測 MLB》疫情影響賽季延宕 球員也慌了 (中時 ) #火腿 #應援 #王柏融 #無觀眾 #台灣國旗 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》開季名單有機會 林子偉被點名替補外野手 12:382020/03/09 體育 2月營收看板－南紡19.78億 15年同期新高 04:102020/03/11 證券．權證 2月營收看板－巨大39.57億 年減2.09％ 04:102020/03/11 證券．權證 2月營收看板－美利達16.77億 年減3.06％ 04:102020/03/11 證券．權證 NBA》球團老闆會議決定閉門比賽 勇士率先響應 09:512020/03/12 體育 NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 10:552020/03/12 體育 日職最快4／10開幕 日本一拚11月打完 17:352020/03/12 體育 股市看板－六暉去年EPS 2.81元 股利2.7元 04:102020/03/13 證券．權證 Google Pixel 4a價格曝光 399美元起跳另有5G版 15:102020/03/13 科技 體育熱門新聞 NBA》戈貝爾白目染病 慘遭隊友唾棄 - 體育 NBA》戈貝爾公開道歉 球迷不領情 - 體育 「健康是個寶 全民防疫身體好」運彩行防疫啟動 投注安心 - 體育 又因新冠！ABL宣布無限期延賽 - 體育 Rudy Gobert確診新冠肺炎 陸媒：這6支球隊慘了 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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