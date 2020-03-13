日職因應新冠肺炎疫情延燒，熱身賽採「無觀眾比賽」，雖然應援曲仍正常放送，不過沒有觀眾的吶喊總是覺得空虛。因此火腿球團祭出奇招，在外野座位放置球迷製作的加油看板位球員應援，其中也能發現為台灣好手王柏融加油的看板，以及台灣國旗。

火腿在主場札幌巨蛋迎戰橫濱DeNA，此戰火腿球團向球迷募集了多達525面加油看板，並貼在外野座位區，讓一片黑的外野多了球迷的心意。其中也有寫著「柏融大王」、「王柏融」、台灣國旗的加油看板。

因為日職熱身賽採無觀眾比賽，因此火腿球團在外野貼上球迷的應援看板。（截自火腿官方推特／鄧心瑜傳真）

外野也有寫著「柏融大王」、「王柏融」、台灣國旗的加油看板。（截自火腿官方推特／鄧心瑜傳真）

(中時 )