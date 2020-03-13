龍燕再為中火互槓！《台中市管制生煤自治條例》將遭行政院公告無效，前台中市環保局長白智榮13日表示，在2018年《空汙法》修法後，市長盧秀燕上任已一年多，未積極完備自治條例相關程序，自治條例將被公告失效，令人遺憾。對此，台中市府新聞局長黃國瑋強調，曾任台中市環保局長的白智榮，對於過程應比誰都清楚，這件事早在2016年就已完備，不解現在卻站在環保的對立面？

在前台中市長林佳龍任內推動的 《台中市管制生煤自治條例》，到底有沒有生效？白智榮表示，為加速空汙改善，前市府從固定、移動及逸散等汙染源推動86項空汙減量措施，其中為嚴管減少「台中火力發電廠」汙染排放，在2016年訂定《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，要求中火四年減少四成生煤使用量，率先各縣市要求中火於空品不良時配合降載減排，成功樹立全國典範。

白智榮說，在2018年《空汙法》修法後，盧秀燕市府團隊應該做的是，盡力完備自治條例的相關程序，但很顯然因為盧秀燕市府團隊的空轉，並沒有這樣做，。盧秀燕及其團隊應該要負責。

他強調，盧市府上任至今已一年多，府會都國民黨執政情況，卻未持續完備自治條例立法程序，致使自治條例被公告失效，期盼盧市府能更積極面對相關問題。

黃國瑋反擊曾任台中環保局長的白智榮，對於《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，過程應比誰都清楚，該案早在2016年就已完備，不解現在卻站在環保的對立面？呼籲一起維護台中市的環保護和空氣品質。

(中時 )