據韓國國際廣播電台13日報導，南韓國務總理丁世均表示，他已和文在寅總統商討將大邱和慶北地區列為「特別災區」的有關事宜，目前正在進行準備工作，準備工作結束後將於近期向文在寅總統正式提出建議。

丁世均13日在大邱市廳主持召開中央災難安全對策本部會議時，作了上述表示。他說，因新冠肺炎疫情蔓延，大邱和慶北地區居民的日常生活遭受嚴重影響。

丁世均說，不僅是大邱和慶北地區，南韓全國以及全世界都在奮力抗擊新冠肺炎疫情，像新天地教會和首爾客服呼叫中心出現的集體感染事件可能發生在全國任何一個地方。我們決不能放鬆警惕，需進一步加強防控，徹底和嚴密地採取先發制人的措施。在抗擊疫情的過程中，大邱的經驗是我們的寶貴武器。

丁世均還說，距離大邱出現首例病例已過3周，目前大邱和慶北地區新增病例已大為減少，治癒出院病例持續增加，對大邱和慶北地區的公務人員及來自全國各地的支援人員致以最誠摯謝意。2月21日，大邱市及慶尚北道清道郡被劃為「傳染病特別管理地區」。

據報導，南韓政府有望最早15日將大邱和慶北地區列為特別災區。總理室一位人士表示，針對宣布大邱和慶北地區為特別災區一事，總理將儘快向總統提出建議，預計最早將於本周末15日將大邱和慶北地區列為特別災區，最晚也不會超過下周初。

另據韓聯社13日報導，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬13日在記者會上表示，最近新冠病毒集體感染的情況增多，與新天地教會有關確診病例有所減少。鄭銀敬說，對大邱市和慶尚北道新天地教會有關人士的調查完成，新增確診病例減少，但是其他普通民眾的確診病例持續增加。

12日，大邱市出現的確診病例最多，為61人，世宗市17人。鄭銀敬說，世宗市確診病例增加是因為海洋水產部出現集體感染，截至目前確診病例共26名，24人是海洋水產部職員，2人是家屬。衛生部門正在對海洋水產部職員進行流行病學調查。

鄭銀敬說，南韓境內確診病例的79.8％與集體感染有關，其中有59.9％與新天地教有關。此外，醫療機關、公眾設施、各單位、教會出現多例集體感染。日前，位於首爾九老區的客服呼叫中心出現集體感染，從8日至10日零時確診病例109人。該中心所在的大樓居民186人檢測結果呈陰性。

防疫對策本部表示，12日光州市、江原道、忠清北道、全羅北道、全羅南道、慶尚南道、濟州道未出現新增確診病例。

(中時 )