高雄一名已婚人夫帶著小三上摩鐵開房，事後小三還傳訊息大讚人夫「床技高超」，「你把我的子宮X到發炎」等露骨字句，慘被正宮發現憤而提告。法院依法判處小三2個月，得易科罰金，小三盼能獲得緩刑故上訴至二審，卻被駁回維持原判；民事部分，則判處這名小三須賠償25萬元。

2018年2月間，這名妻子在查看丈夫的微信訊息時，意外發現小三與丈夫的情色對話，且對方還傳了「你今天把我的子宮X到發炎」的訊息給人夫，正宮看到簡訊後爆氣逼問丈夫，人夫也坦承偷吃，於是正宮向丈夫和小三提告妨害家庭罪。

高雄已婚人夫帶著小三上摩鐵開房，小三還傳訊息大讚人夫「床技高超」，正宮暴怒。（圖／Unsplash）

人夫偷吃被抓包後，曾帶著妻子去日本旅遊，希望藉此挽回妻子的心，但這位正宮認為，自己只是在小孩面前，營造家庭和樂氣氛，才會答應同遊日本，仍堅持要給予丈夫和小三教訓，不但不撤告，也不理會小三哀求與她和解。

判決書指出，這名小三明知人夫非單身，卻仍執意和他偷情，甚至發生性行為，妨害到對方家庭生活。法官審酌2人對話紀錄，認為小三的行為已侵害到正宮的配偶權，導致她心理受創，但考量女被告坦承犯行，犯後態度良好，一審判處2個月，可易科罰金。

不過小三不服判決上訴到二審，盼能獲得緩刑機會，經合議庭法官認為，被告雖犯後坦承犯行，表示悔意，但尚未和人妻達成和解，故駁回上訴維持原判。另外，人妻也再向女被告提出民事求償150萬元，但法官認為，小三是藥局負責人，人妻則是拉麵店長，根據兩人身份和社經地位，人妻請求金額過高，判小三須賠25萬元，全案可上訴。

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(中時電子報)