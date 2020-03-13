義大利COVID-19（簡稱武漢肺炎）死亡率突破6%，已超越中國大陸，成為全世界最高，但同樣在歐洲，德國死亡率僅僅0.15%，德國做對了哪些事？

德國並沒有對疫情免疫，確診數持續上升，但一直到3月9日才出現第一起死亡病例，計算至3月12日，確診1,966人，僅3人死亡，這期間義大利死亡人數已倍數成長，德國鄰國法國死亡率也破2%。此外德國四周共9國，是歐洲鄰國最多的國家，在多國疫情夾攻中，德國的低死亡率讓人好奇。

根據彭博全球健康指數（Bloomberg Global Health Index），德國人健康程度並沒有領先鄰國，能有效控制疫情，國際媒體分析有3大原因：

1. 篩檢速度快

德國不愧是科技大國，全境廣泛分布能檢測病毒的實驗室，並且從1月開始，各地的實驗室就有充分的病毒資訊和設備進行檢測。德國甚至有餘裕將自家病毒檢測方法提供給其他國家，因此光是檢測速度，就遙遙領先歐洲其他國家。

（德國在武漢肺炎上的死亡率，遠低於歐洲其他國家。圖片來源：pixaybay）

2. 醫療保險制度健全

美國政府直到近幾日才思考對全民提供免費篩檢，但在此之前，全美有2,750萬人沒有健保，許多人無力自費篩檢，導致大量未驗出的案例如同未爆彈。德國情況則完全不同，德國醫療保險健全，篩檢費用由保險負擔，讓德國在篩檢上能積極主動，比其他國家更能及早行動。

3. 輕症比例高

義大利之所以死亡率高，有一說是因為義大利人口老化，有60%人口超過40歲，老年人口佔比全歐最高，高齡族群正是最容易產生重症的一群。相反地，德國確診病例中，較多是上班族，德國官方表示大約80％患者都是輕症。

（德國未積極鼓勵民眾戴口罩，將醞釀未爆彈嗎？圖片來源：pixaybay）

「佛系抗疫」能過關嗎？

不過德國真的萬無一失嗎？也不盡然。德國抗疫政策被當地華人稱作「佛系抗疫」，截至目前為止都不提倡人人戴口罩，也沒有像義大利、瑞士等國祭出封城或旅遊禁令，德國聯邦衛生部僅僅「建議」民眾不參加人數超過1,000人的公共活動，並沒有採取較強硬的手段。

根據《德國之聲》報導，德國華人圈批評德國疫情策略其實只是「拖延」，甚至害怕德國成為下一個義大利，更有網友呼籲趕緊「儲備3個月的糧食」。

德國總理梅克爾更已預言，德國60～70％的人會感染武漢肺炎，必須和病毒長期作戰。德國是否還能以低死亡率作為歐洲抗疫標竿，確實還言之過早。

資料來源：Business Insider、德國之聲

(中時電子報)