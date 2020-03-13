「台信享樂事」規劃純住宅。

「台信享世代」的龍脈傳說推出後受到廣大迴響，這次台信開發建設推出三期「台信享樂事」，為新北市新莊區預售案，該案因低總價低公設受到民眾喜愛，記者布丁這次的任務就是實地走訪周邊，將你不知道的購屋需求一次解鎖。

受訪民眾：曾小姐。

受訪民眾曾小姐表示住在周邊已有二十年，生活採買很方便，像是家樂福、車站商圈等，但因住在老舊公寓，所以每天爬樓梯大包小包非常累人，所以滿希望能換到有電梯、有管理員的房子。

受訪民眾：林先生。

受訪民眾林先生說到，因工作需求每天開車通勤，周邊距離國道1號、3號，以及64、65快速道路很近，都能連環到大台北，交通非常方便，但是對於下班回家時都要四處找停車位感到非常困擾，好想找一個下樓就有停車位的家。

受訪民眾：郭太太。

受訪民眾郭太太表示平日上班，小孩都交由公婆負責接送上下學，因體諒長輩的辛勞，希望下一間房子能離學區更近、下樓就有倒垃圾的地方，這樣公婆就不需要每天走這麼遠接送小孩，也不用每天追垃圾車了。

受訪民眾：董小姐。

受訪民眾董小姐為出外打拼的小資族，與家人自小就在周邊租屋，她表示自從秀泰影城開幕後，周邊房租多有漲幅，對於月薪35K的她來說，希望租不如買，如果可以的話，想要兩房、採光好以及公設低的房子。

「台信享樂事」各式條件，一次滿足。

「台信享樂事」公設規劃接待大廳、電梯、管理員及健身房，低公設比29.88%，下樓隨時倒垃圾、平面車位。純住宅規劃，總戶數僅72戶，2-3房，戶戶採光佳。基地位置位在巷內，社區寧靜單純，低總價650萬元起。

鄰近周邊學區、生活機能強，近新莊costco、樹林秀泰影城、家樂福等。交通距車站、公車、捷運都非常方便，開車族有國道1號、3號及64、65快速道路。

有興趣的民眾不妨前往參觀，接待中心：新莊區新樹路699巷，02-22085000。

(中時電子報)