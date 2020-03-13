「口罩實名制2.0」12日正式上路，詐騙集團竟也推出「詐騙2.0」版，假冒口罩預購系統打電話給訂購民眾企圖行騙，中央流行疫情指揮中心及刑事局13日特別提醒民眾切勿誤信被騙。

165反詐騙諮詢專線近日接獲民眾反映，表示接到自稱是「中央調度指揮中心」的電話，聲稱將提供口罩給民眾購買，但數量有限，要求民眾必須立即前往附近ATM操作匯款。警方研判，這是詐騙集團將傳統「解除分期扣款詐騙」老哏重新包裝，假借「設定錯誤」、「關閉網路個資」等理由，引誘民眾前往ATM操作，或是趁機騙取個資。

刑事局統計，截至本月12日，以口罩為名義的「假網拍」案件已發生178件，被害人遍布全國，年齡層從20至60歲都有，被害人多半是在臉書向來路不明的網友，或向一頁式詐騙購物網站訂購口罩而被騙，財損金額由數百元至數萬元不等。

屏東一名65歲林姓婦人，日前接到朋友傳LINE表示有門路可買到大量口罩，如有需要可協助代訂，林婦不疑有他，便依照其指示前往超商以代碼繳費方式支付5000元團購費用，不料，20分鐘後接到朋友通知說LINE帳號遭人盜用，林婦才驚覺被騙。

另台南一名28歲李姓男子，上月間在臉書認識一名自稱在大陸工作的台灣女子，兩人相談甚歡，不料，10天後女子突然表示自己也感染新冠肺炎，急需3萬元就醫費用，李男匯款給對方後，女子立即封鎖帳號斷絕聯絡。

刑事局提醒，現在猜猜我是誰、假交友、假網拍等常見詐騙手法，也出現「疫情」哏，民眾要小心各種以「防疫」、「口罩」為名義的詐騙花招，如遇任何可疑詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

(中時 )