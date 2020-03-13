新冠肺炎疫情蔓延全球，抗疫保單無法再等待。南山人壽及中國人壽13日都宣布，即日起對其現售住院醫療險，以附加批註條款方式，針對法定傳染病（即含新冠肺炎）取消30天等待期，若已投保且仍在等待期的保戶，不用附加，保單立即生效。

南山人壽這次針對法定傳染病取消等待期的現售醫療險共17張，中壽則有9張；國泰人壽則是在11日就已宣布，現售10張住院醫療險，針對法定傳染病取消30天等待期；新光人壽則是下周一（16日）開始對15張現售住院醫療、手術醫療及實支實付醫療，取消法定傳染病的30天等待期，即四大壽險公司共51張保單，對新冠肺炎可「現買現保障」。

南山人壽強調陪民眾抗疫，最安心的作法就是住院醫療險免等待期，立即生效、立即有保障，這次附加批註條款，保戶免額外付費，馬上投保，馬上就有住院相關保障。

中壽亦表示，一般醫療險都有30天等待期，但因新冠肺炎疫情已擴大到全球，在政府積極防堵疫情時，中壽以住院醫療險不用額外申請、不用額外付費、保障不用等待的方式，協助民眾抗疫零時差。

保險局10日已宣布，針對新冠肺炎等法定傳染病，若保單要取消30天等待期，可不視為新種保單，各公司可馬上開賣，15天內再送保險局備查即可，國泰人壽11日就先宣布10張現售住院醫療險，以附加批註方式對法定傳染病免等待期，且仍在等待期的保戶立即進入保障階段，但國壽的批註條款初步只先開放到6月30日。

南山人壽是第二家宣布，對現售醫療險保單的法定傳染病，以附加批註方式取消30天等待期，共有17張保單，且保單契約生效日在2月13日到3月12日，即目前還在30天等待期的保戶，免額外附加，對新冠肺炎立即進入保障期，且南山人壽表示，此批註條款目前沒有訂期限。

南山人壽亦表示，其所有醫療險都已將法定傳染病納入保障範圍，保戶在住院期間並提供最高5日，上限新台幣5萬元的住院關懷預付保險金。

中壽亦提供「住院預付金」，若保戶不幸確診感染新型冠狀病毒肺炎住院，不必等到出院，即可申請最高10天，上限6萬元的住院預 付金，不用再去調現金。

(工商 )