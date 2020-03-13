金曲歌后秀蘭瑪雅受邀為新款手遊《御劍：再續前緣》演唱國語主題曲〈續〉，由知名音樂人方文良譜寫專屬歌曲，秀蘭瑪雅收到了這首仙氣十足氣勢磅礡的歌曲之後愛不釋手，日夜拼命苦練，「一直被認定是台語歌手，這次做了好多功課，希望大家聽到的當下不會認為是我，給粉絲驚艷的感覺」。

一向對於唱歌自信游刃有餘的她，卻在這首歌上踢到鐵板而吃足苦頭，咬字換氣成了一大考驗，原本習慣了的台語歌曲技巧，在這首歌上幾乎完全使不上力，第一次的配唱完成度不到百分之十，在製作人近乎苛求的刁難下，唱了3個星期、錄音天數創她最高紀錄，才完成了「夢魘級」歌曲。

為了營造仙氣飄飄的古風情境，穿著一身帥氣仙俠造型的秀蘭瑪雅，指定要3台工業級電風扇來化身「蘭俠女」，自嘲被狂風吹成「蘭瘋女」，長髮飄逸更是不斷扎到眼睛，MV拍攝足足拍攝了18個小時才收工，看見成品她興奮喊「多年以來的仙俠夢終於得圓夢」。期間她擺出許多專業武術姿勢，原來是國中時曾學過2年的跆拳道，曾晉升到「紅黑帶」等級，她打趣說：「還好因為升學放棄學習，不然我會變金剛芭比」。

聊到過往玩手遊經驗，她笑說自己是非常瘋狂的玩家，最誇張可以一次連玩4小時不間斷，期待遊戲上線後與玩家好好比拼，她透露遊戲暱稱取名「獵焰妖姬」，大家遇到她時可以熱情打招呼。

秀蘭瑪雅透露過去曾學跆拳道。（米樂士娛樂提供）

秀蘭瑪雅首次代言手遊，透露自己是瘋狂玩家，曾一次連玩4小時不間斷。（米樂士娛樂提供）

(中時 )