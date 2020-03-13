張芳馨（左）狠心殺害小姑後再以水泥封屍。(中央社)

單身未婚女為哥哥一家付出這麼多，卻慘死在嫂嫂手下，新北新莊2018年發生一起駭人的嫂嫂殺死小姑用水泥把小姑封屍在臥房的案件，當時兇嫌手法之凶殘、與水泥塚的靈異現象至今仍讓殯葬業者印象深刻，每每想起仍是深感「太不尋常了」！

新莊的張姓婦人與同住葉姓小姑長期不睦，葉姓小姑因為白天需要上班，受不了嫂嫂經常在夜間發出噪音吵鬧，因此打電話到張女娘家抱怨，結果張女竟然整個失控，拿起家中黑色的啞鈴狠砸葉姓小姑的頭部，據說當時葉女被打時曾經苦苦求饒認錯，但喪心病狂的兇手只冷冷的說「現在說來不及了！」繼續用啞鈴狠心的砸殺小姑，昏死的葉女一絲尚存，張又再把它拖進浴室，將她的頭壓進澡盆裡活活溺斃，之後再買水泥在小姑房內「造塚封屍」。

張女對殺害同住的小姑葉女之後，買30包水泥封屍在房內砌成水泥墓塚。（中時資料照）

當時負責現場處理的殯葬業者表示，「依舊記得當天的情形，只能用非常不尋常來形容...」他在《靈異公社》po文分享當時情況。他記得，當天接獲通知需要到現場處理一件「特殊的案件」，那天凌晨約2點左右，現場經檢察官批准，準備要開挖水泥塚，沒想到他一進到房間就開始乾嘔，身體相當不舒服，他強調當時一進到房間完全沒有聞到任何屍臭味，不是什麼味道讓他這樣。當時他帶著大榔頭準備要將水泥敲開，沒想到奇怪的事情發生了，無論他多麼用力敲敲了10幾下，封著死者的水泥塚竟然都毫髮無傷相當詭異，後來因為遲遲毫無進展，殯葬業者才決定等到隔天早上再處理。

等到隔天早上他回到現場，就聽同事講說說他剛剛回家休息時做了一個夢，他夢到了一位長髮的女性來拜託他，向他表示「請他救祂出來！」後來他出就門了。

該名同事帶著開挖工具前往命案現場，也就是死者房間準備再次開挖，在場的警官說，「昨天這樣敲完全沒動靜也太不尋常了！」示意他先拿香來拜拜，燒香拜拜時警官向水泥塚念禱：xxx小姐，我們是來幫助您的，如果你在這裡，請你保祐我們順利開挖...沒想到，警官才一燒香完講完話，現場每個人就聞到很濃的屍臭味，這時同事拿著榔頭在前晚敲擊的地方敲了一下，水泥便應聲裂了一大片！接著便很順利的全部鑿開。水泥塚敲開後，裡面一具被棉被包裹著的長髮女性遺體，竟然和同事昨天夢裡出現的長髮女子一樣，原來早上是死者託夢求救。

這名狠心的嫂嫂並不是只因小姑打電話到娘家才殺人，其實她對葉積怨已深，早在她懷孕時就種下惡因，張女一直記恨她懷孕跌倒時小姑沒有去扶她，甚至還懷疑丈夫跟葉姓小姑有著不可告人的關係而埋下殺機。加上張女和丈夫女兒一家人居住的房子，貸款大部分都是葉繳付的，身為嫂子的張也許心裡面就更加的不好受，她也因此曾多次要求丈夫搬出去住都遭到丈夫以等孩子大些再說的理由的拒絕，最後釀成這起慘案。

終於而犯下這起兇殘命案的張女，被法院依殺人罪將張芳馨判無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴後，最高法院駁回定讞。

(中時電子報)