日本新冠肺炎確診病例累計增至711例 死亡19人 19:172020/03/13 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本放送協會(NHK)統計，截至當地時間13日下午6時30分，日本共確診新冠肺炎病例711例。 據報導，這些感染者包括日本國內的感染者和遊客等697人，以及乘坐日本政府包機回到日本國內的14人。確診病例中包括19例死亡病例。 另外，此前停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪上，確診新冠肺炎的乘客和乘務人員共697人，包括7例死亡病例。 (旺報 ) #日本 #病例 #新冠肺炎 #死亡 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛報告證實：陸境外確診近2.5萬例 疫情波及全球101國 09:352020/03/09 兩岸 中研院快篩試劑何時量產？廖俊智：4月使用非常困難 10:292020/03/09 生活 快篩試劑是台灣研發！立委要求中研院改英文名 避免搞混 11:322020/03/09 生活 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 進入緊急狀態！美國新冠肺炎確診病例破700 18:152020/03/10 國際 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 新冠延燒 林書豪捐400萬防疫 11:232020/03/12 體育 疫情嚴重 美職足MLS停賽1個月 00:102020/03/13 體育 國際熱門新聞 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 以牙還牙 陸發布美國侵犯人權報告 - 國際 - 旺報 美軍帶疫情進武漢？耿爽反應出乎意外 - 國際 隱瞞！伊朗新冠肺炎萬人塚 連太空都看得見 - 國際 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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