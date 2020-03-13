據日本放送協會(NHK)統計，截至當地時間13日下午6時30分，日本共確診新冠肺炎病例711例。

據報導，這些感染者包括日本國內的感染者和遊客等697人，以及乘坐日本政府包機回到日本國內的14人。確診病例中包括19例死亡病例。

另外，此前停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪上，確診新冠肺炎的乘客和乘務人員共697人，包括7例死亡病例。

(旺報 )