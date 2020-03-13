新冠肺炎襲捲歐洲，連英超兵工廠總教練阿提塔（Mikel Arteta）、切爾西邊鋒哈森奧多伊（Callum Hudson-Odoi）都感染新冠病毒，英超今天召開緊急會議，宣布因應新冠疫情，即日起所有比賽暫停至4月3日，英冠、英甲、英丙與女足超級聯賽也全部喊卡。

歐洲的俱樂部國際賽方面，歐足聯稍早也宣布下周所有歐冠、歐霸聯賽全部暫停，復賽時間未定。各國聯賽部分，義甲已經全面停賽，西甲、荷甲則先停賽兩輪。

兵工廠由於部分球員曾近距離接觸確診新冠的希臘航運大亨，上周對曼城的英超聯賽已先延賽，未料後來又傳出阿提塔確診的消息，原本的處置是先暫停該隊後兩輪比賽，但切爾西也有球員中鏢，且不少球隊反應有球員出現疑似新冠的症狀，英超只好召集20支球隊代表開緊急會議，做出先停賽的決議。

其實英超原本像NBA一樣，也傳出考慮先閉門、保持比賽仍可看轉播的折衷方式，但是球迷太過瘋狂，以本周歐冠聯賽巴黎聖日耳曼對多特蒙德之戰，雖然比賽閉門進行，聖日耳曼的王子球場外仍聚集大批球迷，還燃放煙火，顯示閉門無法杜絕球迷群聚感染的疑慮，還是停賽較妥。

(中時 )