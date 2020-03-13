北京1例英國輸入病例者 機上組員52人 19:282020/03/13 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸北京13日舉行疫情防控新聞發布會，北京市疾控中心副主任龐星火介紹，12日，北京報告1例從英國輸入的確診病例。 李某於2月1日至3月4日赴英國倫敦，期間一直居住在倫敦，3月4日返京並於5日抵達，5日至10日居家，期間曾佩戴N95口罩步行前往住地附近診所購買體溫計、去超市購物。9日出現發熱伴咽乾、咽痛等症狀，12日成為確診病例。 目前患者在定點醫院進行隔離治療，病情穩定，涉及62名密切接觸者，其中，機上人員52名，均已採取管理措施。 (旺報 ) #英國 #病例 #北京 #倫敦 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 水星逆行將恢復回水瓶 處女座戀愛運到濕冷也溫暖 00:012020/03/09 娛樂 12套機器人全天候服務 陸首個智慧方艙醫院項目交付 10:232020/03/09 兩岸 陸新冠肺炎死亡3119人 累計確診8.07萬例 11:092020/03/09 兩岸 寶佳集團加碼遠百 持股增至12.06％ 02:592020/03/11 財經 「NCT 127」為拍MV三天沒喝水 新專輯預售近53萬張創紀錄 08:162020/03/11 娛樂 31省份新增新冠肺炎確診病例24例 累計報告80778例 09:032020/03/11 兩岸 英國下議院通過華為參與英國5G建設 09:532020/03/11 財經 有公主病沒公主命！自以為是公主的星座Top5 22:012020/03/11 娛樂 陸新增確診15例創新低 其中境外輸入6例 11:042020/03/12 財經 麗豐-KY今起實施庫藏股 擬配現金股利13元 09:332020/03/13 財經 兩岸熱門新聞 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 湖北省新冠肺炎中藥使用率超過九成 - 兩岸 - 旺報 港媒揭露陸政府未公開文件 早在11月中旬就有新冠肺炎病例 - 兩岸 大陸外交部發言人：病毒來源或與美軍有關 - 兩岸 德義搶瑞士防疫物資 陸網譏：戳破歐洲文明假象 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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