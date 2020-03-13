大陸北京13日舉行疫情防控新聞發布會，北京市疾控中心副主任龐星火介紹，12日，北京報告1例從英國輸入的確診病例。

李某於2月1日至3月4日赴英國倫敦，期間一直居住在倫敦，3月4日返京並於5日抵達，5日至10日居家，期間曾佩戴N95口罩步行前往住地附近診所購買體溫計、去超市購物。9日出現發熱伴咽乾、咽痛等症狀，12日成為確診病例。

目前患者在定點醫院進行隔離治療，病情穩定，涉及62名密切接觸者，其中，機上人員52名，均已採取管理措施。

(旺報 )