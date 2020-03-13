農委會在農曆過年期間即預判武漢肺炎疫情可能影響農業產銷，該會迅即盤點產業影響，在年後推出各項因應對策及提供農業紓困貸款等，除協助學校午餐食材供應農民媒合通路，亦就提振休閒農業、農業紓困貸款、中國船員無法來臺之人力短缺、通路拓銷等，超前部署擬訂相關輔導措施，降低對產業可能造成衝擊，目前鳳梨釋迦、午仔魚等產品價格均穩定。農委會表示，行政院已核定該會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法，該會除賡續強化相關措施外，針對近期產業界反映事項，13日召開記者會，說明針對蔬菜、豬肉、花卉及肥料產業之輔導措施。

【中央地方多管齊下，穩定農畜產品價格】

農委會說明，為提升短期葉菜類消費量，農委會從16日起將不定期、不定品項提供當季蔬菜給國軍加菜，由26處副供站原供應單位每週提供2次，另也將提供20處慈善團體，依機構需求及所在地點分配，此外，雲林縣為短期葉菜類最大產地，農委會補助雲林縣政府自3月16日推動所轄學校午餐及長青食堂加菜，每週配菜增加一道葉菜。至於豬肉價格穩定措施部分，該會除辦理逾量家畜去化之屠宰凍存、多元行銷及種母豬淘汰等措施外，並將自3月下旬起不定期對國軍副食增加供應優質國產豬肉。期盼中央、地方齊心合作，穩定農業產銷。

【結合花卉團體力量，分階推動振興方案】

針對花卉產業，農委會也整合了產業團體及公協會力量，將於4月至10月期間分階段推動振興方案。第1階段措施主要針對4月份起盛產花卉，規畫於北中南都會區景點設置大型花卉展示，另擇定大眾交通節點辦理中小型花卉療育展示等系列活動；第2階段為提升花卉消費，與產業團體持續規畫拓展網路電商及多元實體通路等措施。期能以花療癒民眾、刺激買氣，衝高國產花卉使用量。

【肥料預購服務制度 原料無虞農民免驚】

近期部分農民反映買不到肥料，農委會除將自3月16日起推出各地農會及肥料商行開辦肥料預購服務工作，提供便利的購肥管道，農友可以到銷售處預購需要的品項及數量，農委會則會協調台肥在5～7日內供應，充分滿足農友施肥需求。另對於急於用肥之農友，農委會也推出拌肥服務，農友可依照台肥製作的拌肥指南及配方，就可簡單方便完成各種複合肥混拌施用。農委會呼籲，肥料原料庫存充裕，且進口順暢，不會受疫情影響。農友不要恐慌，肥料有需要再買即可，現在有預購更不用擔心以後買不到，所以不必囤積，況且肥料放久了會受潮硬化不好施用。該會同時強調，肥料價格絕不會調漲，請農友放心。

農委會指出，小葉菜的生產期短，容易受消費影響其價格，該會除加強辦理多元管道行銷工作，如後續仍無法有效穩定供需，該會不排除採取耕鋤措施，惟相關措施仍須審慎研議。農委會最後強調，該會將持續推動因應措施，包含強化行銷宣傳，提振農畜水產品消費及價格；提高海外拓銷補助額度，增加外銷誘因；優化休閒農遊場域，振興產業拓展客源；提供優惠貸款及利息補貼，紓緩業者營運負擔。

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