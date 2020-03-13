韓國新冠肺炎死亡病例增至72例 19:282020/03/13 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據韓媒13日報導，截至目前，韓國新冠肺炎死亡病例已增至72例。 據報導，13日，大邱和慶北有4名住院治療的新冠肺炎確診患者相繼死亡。 (旺報 ) #肺炎 #新冠 #死亡 #病例 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 快篩試劑是台灣研發！立委要求中研院改英文名 避免搞混 11:322020/03/09 生活 武漢累計收治及出院患者最多方艙醫院「休艙」 20:242020/03/09 兩岸 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 新冠延燒 林書豪捐400萬防疫 11:232020/03/12 體育 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 伊朗新冠肺炎確診病例增至10075例 死亡429人 19:372020/03/12 兩岸 交部紓困 國際郵輪業者3大獎補助 23:442020/03/12 政治 疫情嚴重 美職足MLS停賽1個月 00:102020/03/13 體育 歐美防堵慢半拍 疫發不可收拾！專家稱1～2個月內恐難改善 04:102020/03/13 生活新聞 國際熱門新聞 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 美軍帶疫情進武漢？耿爽反應出乎意外 - 國際 以牙還牙 陸發布美國侵犯人權報告 - 國際 - 旺報 隱瞞！伊朗新冠肺炎萬人塚 連太空都看得見 - 國際 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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