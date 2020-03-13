湖北省衛生健康委員會副主任塗遠超13日在發布會上表示，中醫藥在這次疫情防控救治中，發揮了積極的作用，他指出，湖北省中藥使用率累計達到91.91％，方艙醫院中醫藥使用率超過99％，集中隔離點中藥使用率達到94％，武漢284個集中隔離康復點累計康復觀察18750人，中醫巡診累計達到79114人次。

(旺報 )