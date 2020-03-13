湖北省新冠肺炎中藥使用率超過九成 19:402020/03/13 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湖北省衛生健康委員會副主任塗遠超13日在發布會上表示，中醫藥在這次疫情防控救治中，發揮了積極的作用，他指出，湖北省中藥使用率累計達到91.91％，方艙醫院中醫藥使用率超過99％，集中隔離點中藥使用率達到94％，武漢284個集中隔離康復點累計康復觀察18750人，中醫巡診累計達到79114人次。 (旺報 ) #使用率 #中藥 #湖北省 #中醫藥 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 和接觸確診者握手 川普感染風險增 04:102020/03/10 國際大事 習近平抵達武漢 考察防疫工作、慰問醫護人員 11:372020/03/10 兩岸 疫情爆發以來 習近平今日首抵武漢考察 11:442020/03/10 兩岸 入境泰國隔離14天住「這蚊帳」 網友傻眼：這不是我阿嬤家餐桌嗎？ 15:362020/03/10 國際 湖北今復工 發健康碼管控 04:102020/03/11 財經要聞 隔離補償金 每人每日1千元 04:102020/03/11 財經要聞 居家隔離檢疫 14天最多補償1萬4 04:102020/03/11 生活新聞 居家隔離太無聊 屏東縣提供萬部戲劇供追劇 11:582020/03/11 生活 台灣13醫護接機 全程憋尿10小時、抵台要隔離14天 12:412020/03/11 生活 出關1天又閉關 潛江政府挨轟 04:092020/03/12 焦點新聞 兩岸熱門新聞 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 湖北省新冠肺炎中藥使用率超過九成 - 兩岸 - 旺報 港媒揭露陸政府未公開文件 早在11月中旬就有新冠肺炎病例 - 兩岸 大陸外交部發言人：病毒來源或與美軍有關 - 兩岸 18年前索13億拆遷費未果 陸最牛釘子戶現況曝光 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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