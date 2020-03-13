0200311中天新聞 民眾黨爆不倫戀！ 張益贍、蔡宜芳「滑」進摩鐵三小時

民眾黨新秀蔡宜芳外型亮眼，原本在政壇擁有大好前途，卻因為爆出與柯文哲心腹、大她19歲的已婚張益贍不倫戀情，甜姐兒形象崩壞。身為蔡宜芳友人的知名柯粉直播主RJ，也透露蔡宜芳是獨生女，里長爸爸蔡崇銘對她相當疼愛，因此也讓媒體人吳子嘉更無法諒解蔡宜芳出事躲起來的行為！

RJ近日在直播中談起蔡宜芳不倫事件，透露蔡宜芳的父親是一位退休警察，也是民進黨籍的高雄鹽埕區中原里里長，自己常聽到蔡宜芳形容爸爸是多麼的疼她、愛她。因此當事件一爆發，蔡宜芳爸爸內心的痛可想而知，更何況他還要打起精神面對媒體。

RJ更爆料媒體人吳子嘉私下也對蔡宜芳非常不諒解，「董事長就說蔡宜芳躲起來，便她老爸倒楣了！」RJ認為感情的事很難講，也沒有什麼對錯問題，發生了就是發生了，有時候時空、對象並不是你想好的、或是社會允許的，每個人都有機會碰到，所以也沒必要扮演道德魔人去譴責感情，只是遇到時要怎麼面對它。

對此聊天室網友也對蔡宜芳爸爸心疼不已，紛紛留言「獨生女，這事情爆出來女生前途…唉」、「宜芳爸媽現在一定心疼死了」、「敢做要敢當阿，原配也很可憐」、「宜芳真傻」。

(中時電子報)