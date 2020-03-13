北京清明節採「預約制」掃墓 19:292020/03/13 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京13日舉行疫情防控新聞發布會，北京市清明節祭掃服務工作指揮部副總指揮、北京市委社會工委、市民政局二級巡視員李全喜表示，為有序祭掃，北京全市殯儀館骨灰堂、經營性公墓和規模較大的公益性公墓，將實行「按日分時段預約祭掃」，沒有預約的不安排祭掃。 預約方式有兩種，一是手機預約，二是電話預約，具體預約方式、電話，16日將透過「北京社會建設和民政」微信公眾號、北京市民政局官方網站和相關媒體予以公佈。 (旺報 ) #預約 #北京 #祭掃 #市民 #社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 不敗女王盧秀燕 超前部署建功 04:102020/03/09 生活新聞 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 08:062020/03/09 政治 蘋果iPad Air第三代驚爆空白螢幕問題 可免費維修 11:292020/03/09 科技 盧秀燕：防疫加嚴加密 全力保障市民健康 17:542020/03/09 政治 南港生態綠廊 拚3年完工 04:102020/03/10 地方新聞 美容美髮按摩業 業績直直落 04:102020/03/11 地方新聞 澳籍音樂家疫外效應 NSO道歉 04:102020/03/11 藝文副刊 提升城市質感 靠政府也靠要市民 04:102020/03/12 地方新聞 emask上路5小時 陳時中：8.8萬人次預約成功 15:232020/03/12 生活 《經濟》陳冲：數位時代前瞻建設，需考慮新社會契約 13:582020/03/13 財經 兩岸熱門新聞 美國若成下個義大利 專家：全球經濟將L型衰退 - 兩岸 湖北省新冠肺炎中藥使用率超過九成 - 兩岸 - 旺報 港媒揭露陸政府未公開文件 早在11月中旬就有新冠肺炎病例 - 兩岸 大陸外交部發言人：病毒來源或與美軍有關 - 兩岸 18年前索13億拆遷費未果 陸最牛釘子戶現況曝光 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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