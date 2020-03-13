北京13日舉行疫情防控新聞發布會，北京市清明節祭掃服務工作指揮部副總指揮、北京市委社會工委、市民政局二級巡視員李全喜表示，為有序祭掃，北京全市殯儀館骨灰堂、經營性公墓和規模較大的公益性公墓，將實行「按日分時段預約祭掃」，沒有預約的不安排祭掃。

預約方式有兩種，一是手機預約，二是電話預約，具體預約方式、電話，16日將透過「北京社會建設和民政」微信公眾號、北京市民政局官方網站和相關媒體予以公佈。

(旺報 )